На Вокзальной магистрали пешеходы продолжат теснить автомобилистов

В ближайшие дни специалисты-озеленители профильных подразделений мэрии приступают к работам по своему профилю: благоустройству одной из центральных улиц Новосибирска — Вокзальной магистрали. Как следует из презентации, представленной в ходе пресс-конференции в мэрии, основная идея заключается в отделении проезжей части от тротуара зелеными насаждениями и установке на некоторых участках улицы малых архитектурных форм: скамеек и мусорных урн.

— Сейчас сохранились остатки первой волны озеленения — тополя, которые декронированы и находятся в тяжелом состоянии, — рассказывает начальник отдела сопровождения проектов благоустройства МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая. — Они требуют замены. Есть более поздние посадки берез, черемух, яблонь. Часть из них в более-менее хорошем состоянии. Это деревья, которые находятся в «карманных» сквериках, максимально далеко от дороги, мы их сохраняем. Ну и поскольку практически 95% озеленения не было сохранено в связи с развитием транспорта и парковок, улица сейчас оголена. Мы, по сути, возвращаем уличное озеленение.

— Мы отказываемся от быстро стареющих деревьев, таких как тополя, и начинаем использовать липы, — поясняет Гижицкая. — Они растут чуть медленнее, но они более долгоживущие. Мы стараемся больше не использовать газоны, а будем использовать массивы из кустарника. Их тяжелее вытоптать. На линейных участках будут несколько рядов кизильника между пешеходной и озелененной частью в виде рабатки из однолетних цветов. Это позволит создать одновременно и защищенное, и эстетически привлекательное пространство.

При этом мэрия меняет и сам подход к озеленению.

По словам авторов концепции благоустройства, во главу угла они ставят комфорт и притяжение центральной улицы для пешеходов.

— Есть практика создания условий именно для пешеходного трафика, — комментирует Светлана Гижицкая, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54. — Ни в одной Конституции ни одной страны нет права на парковку. Мы должны находить оптимальный баланс между тем, как нам удобно доехать, и тем, как нам удобно жить и двигаться в нашем городе. Когда мы научимся соблюдать этот баланс, мы сможем более активно развивать торговлю, вернем людей на улицы. И мы постараемся, чтобы правила использования автомобиля не ущемляли права людей на комфортную среду. Может, мы будем оставлять автомобили не рядом с магазином, и при этом у нас будет возможность активной прогулки в комфортных условиях.

Напомним, что в рамках благоустройства также предполагается ликвидация на Вокзальной магистрали парковочных карманов. Чему возражают предприниматели, значительную часть покупателей и гостей которых составляют автовладельцы, получившие дополнительные логистические неудобства в связи с поиском места для стоянки. Кроме того, как уже сообщалось, в октябре прошлого года руководство ОНФ направило в прокуратуру запрос по поводу проверки законности данного решения.

— Участок от проспекта Димитрова до Советской весь заполнен машинами: в качестве парковки используется правая полоса, — рассказывает Стефанов. — С точки зрения организации дорожного движения это шаг назад, поскольку организация платного, в том числе парковочного пространства позволяет регулировать процесс стоянки и движения транспортных средств. А сейчас, получается, что этот процесс хаотичный. А такие нарушения, как остановка вторым рядом, не пресекаются.

Как сообщает в комментарии редакции Infopro54 член штаба дорожной инспекции Народного фронта Новосибирской области Александр Стефанов, пока ответ из прокуратуры еще не пришел, так как. В то же время, по словам собеседника издания, некоторые результаты изменений уже видны, что называется, невооруженным взглядом. В частности,

В мэрии уверяют, что альтернатива беспорядочной парковке вдоль улицы у автомобилистов будет.

— То парковочное пространство, которое ближе к улице Ленина, насколько известно, предполагает дальнейшее развитие, — говорит начальник управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук.

Напомним, что работы по благоустройству Вокзальной магистрали начались в прошлом году, когда были выполнены работы по ремонту твердого покрытия улицы. В 2022 году специалисты мэрии планируют высадить 110 лип, несколько ив, 2 тысячи кустов кизильника, а также рабатки из однолетних растений.