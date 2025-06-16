Минимальный набор продуктов на месяц в Новосибирске стоит 8200 рублей

Аналитики Новосибирскстата посчитали стоимость минимальной потребительской корзины. В нее входиит 33 наименования продуктов. В мае на них в месяц нужно было потратить почти 8242 рубля. По сравнению с началом года потребкорзина подорожала на 13,7%, за месяц — на 3,2%.

25% в рационе покупателя в мае составляли хлеб, крупы и макаронные изделия. То есть на их покупку в месяц в корзине заложено 2060 рублей;

22,4% или 1846 приходилось на долю плодов и овощей;

20% или 1648 рублей — на долю молочных продуктов;

17% или 1401 — на долю мяса и мясопродуктов;

5% или 412 рублей — на жиры;

4,6% или 379 рублей — на рыбу;

2,3% или 189 рублей — на чай, соль и специи;

1,9% или 156 рублей — на сахар и кондитерские изделия;

1,8% или 148 рублей — на яйца.

Ранее редакция сообщала о том, что 8% новосибирцев живут за чертой бедности.