Минимальный набор продуктов на месяц в Новосибирске стоит 8200 рублей

Аналитики Новосибирскстата посчитали стоимость минимальной потребительской корзины. В нее входиит 33 наименования продуктов. В мае на них в месяц нужно было потратить почти 8242 рубля. По сравнению с началом года потребкорзина подорожала на 13,7%, за месяц — на 3,2%.
Ранее редакция сообщала о том, что 8% новосибирцев живут за чертой бедности.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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