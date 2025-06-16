Лидерами роста цен в мае в Новосибирске стали свекла и морковь

Цены в мае в Новосибирской области выросли на 0,4% к апрелю. При этом 0,2% прироста пришлось на продовольственные товары, отметили аналитики Новосибирскстата.

Больше всего за месяц подорожала свекла. В магазинах города ее цена выросла за месяц на 22.1%. На втором месте по динамике цен морковь — 17,2%, на третьем — репчатый лук (+11,1%).

В тоже время цены на огурцы за месяц упали почти на 43% и сейчас в магазинах города их можно найти менее, чем по 100 рублей за кг. Помидоры подешевели на 25%. Не исключено, что это связано с появлением на прилавках и стихийных рынках продукции местных садоводов. На третьем месте по снижению цен яйца (-12%).

Если говорить про прочую продукцию, то продолжился рост на молочку: творог (+4,7%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (+2,8%), кисломолочные продукты (+1,9%), смеси сухие молочные для детского питания (+1,6%). Бутылка молока без скидки в магазинах города уже приближается к 200 рублям.

Почти на 7% за месяц подорожали минеральная вода и кофе. Мясные консервы выросли в цене почти на 6%, рыбные — на 4,7%. Продавцы в магазинах не исключают, что это сезонный рост, так как данную продукцию активно закупают дачники.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ужали расходы на непродовольственные товары. Драйвером роста цен на продукты в первом квартале было мясо.