Минимальный размер оплаты труда увеличится до 28 тысяч рублей в Новосибирске

Законопроект об увеличении МРОТ уже прошел первое чтение в Госдуме. По документу минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,6% или на 3158 рублей и по итогу составит 22 440 рублей. В Новосибирской области с учётом районного коэффициента (1,25) итоговая сумма составит 28 050 рублей.

Уточним, что в текущем году минимальная зарплата в регионе составляет 19 242 рублей в месяц. При этом, десять лет назад она была всего 5 554 руб.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы государства к 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Таким образом минимальная зарплата вырастет более чем в два раза по сравнению с 2023 годом.

МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Право работника на получение заработной платы не ниже МРОТ гарантируется Трудовым кодексом Российской Федерации.

Стоит добавить, что при определении данного показателя законодатели ориентируются на медианную зарплату, делящую всех работающих на две равные части (50% получают выше этого уровня, другая половина — ниже). Соотношение МРОТ и медианной зарплаты с нового года составит 48%.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска рассказали о желаемом МРОТ.