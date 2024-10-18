Полиция поймала мошенников, серийно инсценировавших ДТП под Новосибирском

Сотрудники Министерства внутренних дел, действуя совместно с бойцами Росгвардии, провели спецоперацию и задержали семерых жителей Новосибирской области в возрасте от 26 до 47 лет, подозреваемых в серии мошеннических действий в сфере автострахования.

— С февраля 2022 по ноябрь 2023 года задержанные на территории областного центра и города Бердска инсценировали не менее шести дорожно-транспортных происшествий с участием дорогостоящих автомобилей премиум-класса с целью получения незаконных компенсаций по полису ОСАГО, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Мошенники использовали поддельные документы, чтобы обратиться в страховые компании с заявлениями о возмещении «убытка» и получить страховые выплаты. В результате финансовые организации понесли ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

В ходе обысков, проведённых по адресам проживания подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли 11 сотовых телефонов, три ноутбука, шесть банковских карт, флеш-карту, а также более 190 тысяч рублей наличными. Кроме того, были найдены паспорта транспортных средств и другие документы на автомобили, а также сейф и видеорегистратор.

Возбуждены уголовные дела в отношении задержанных. В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в совершении шести эпизодов преступной деятельности.

Двое подозреваемых были заключены под стражу, а ещё пятеро помещены под домашний арест. В отношении остальных пятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее редакция сообщала о том, что за несуществующие бани новосибирцы заплатили строителю-мошеннику более 1,2 млн.