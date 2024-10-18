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Станцию «Спортивная» в декабре ожидает очередная госэкспертиза

  • 18/10/2024, 13:15
Автор: Оксана Мочалова
Станцию «Спортивная» в декабре ожидает очередная госэкспертиза
Мэрия Новосибирска приводит документацию в соответствие с отраслевыми нормами

Мэрия Новосибирска планирует отправить документацию по станции метро «Спортивная» на очередную госэкспертизу в декабре 2024 года.

— Сейчас приводим в соответствие с отраслевыми нормами и стандартами ту работу, которая уже выполнена. Часть работ приходится переделывать. Это очень тяжело, поскольку делать проект с чистого листа гораздо проще, чем вносить изменения в уже существующую документацию, и уже построенные сети. Сейчас интенсивно устраняем замечания Главгосэкспертизы. Полагаю, что закончим эту работу к началу декабря, — сказал в интервью изданию «Коммерсантъ» мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Строительство станции «Спортивная» началось в 2019 году. Именно тогда был разработан первый проект, который прошел госэкспертизу. Ввод станции в эксплуатацию был намечен на 2022 год, к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. После того, как стало ясно, что чемпионата не будет, даты ее открытия постоянно переносились. Как неоднократно отмечали в мэрии города, строительство объекта велось с отклонениями от проекта. Сроки сдачи постоянно отодвигались. В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря 2024 года.

6 августа 2024 года мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком —компанией «СпецТрансСтрой». Согласно сайту госзакупок, на момент принятия решения ей было оплачено 1,259 млрд рублей. При этом компания выполнила работы на 772,2 млн рублей.

Стоит отметить, что компанию «СибТрансСтрой» через суд пытались признать банкротом. В июне в арбитражный суд о признании ООО «СпецТрансСтрой» банкротом обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области. Налоговики заявили о наличии у компании задолженности в размере более 90 млн рублей. До этого иск о банкротстве компании подало ООО «СБ-Омега». Задолженность «СпецТрансСтроя» перед этим партнером, судя по документам суда, на тот момент составляла 5,7 млн рублей.

Как говорится в материалах арбитража от 7 августа, заявление «СБ-Омега» оставлено без рассмотрения, а налоговой — принято к производству. Очередное заседание по делу назначено на ноябрь.

В свою очередь, ООО «Специальное и транспортное строительство» подало в арбитражный суд несколько исков. В августе компания обратилась в суд для того, чтобы опротестовать расторжение контракта на строительство станции метро «Спортивная». Ответчиком по делу выступает муниципальное предприятие города Новосибирска «Модернизация и
развитие транспортной инфраструктуры». Очередное заседание по нему также назначено на конец ноября.

14 октября ООО «Специальное и транспортное строительство» обратилось в арбитражный суд с заявлением к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска о взыскании более 63,7 млн рублей. Одновременно с подачей искового заявления компанией было заявлено ходатайство об отсрочке оплаты госпошлины. Однако, суд отказал истцу в отсрочке уплаты государственной пошлины и вернул исковое заявление, поступившее в Арбитражный суд.

Станция метро «Спортивная» расположена между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Длина сооружения — 132,88 м, протяженность станционных платформ — 104 м. Общая эксплуатационная длина проектируемого участка — 133 м. Он рассчитан на перевозки до 62 тысяч пассажиров в сутки. Стоимость строительства станции в ценах 2 квартала 2019 года составляла 2,69 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что апелляция поддержала требование метрополитена к «СпецТрансСтрою» на 200 млн рублей. Суд вынес решение о взыскании этой суммы в пользу МУП еще в мае. 

Фото Infopro54, автор- Михаил Мочалов

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : станция метро Спортивная метро в Новосибирске госэкспертиза


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