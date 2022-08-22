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Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть

  • 22/08/2022, 16:32
ESG
Перепродажа товаров с помощью платформы за последний год помогла сэкономить 16 млн га соснового леса, предотвратить выброс 24 млн тонн парниковых газов и сохранить годовой объем энергопотребления сразу трех городов-миллионников.

Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 55 млн человек, а число размещенных объявлений уже превысило 110 млн. Большая часть из них связана с осознанным потреблением и перепродажей товаров между пользователями, что оказывает позитивный эффект на снижение нагрузки на экологию.

Таким образом, благодаря пользователям Авито за 2021 год удалось сэкономить более 1,7 млрд кг различных материалов – это помогло предотвратить создание 30 новых полигонов отходов (вклад пользователей вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом!).

Сохранение 179 млн куб. м воды, которой потребовалось бы на производство данных видов товаров, превышает объем годового водопотребления Екатеринбурга (166 млн куб. м).

Экономия 97,2 млрд кВт·ч энергии больше объема годового энергопотребления сразу 3 городов: Москвы (52,6 млрд кВт·ч), Санкт-Петербурга (23,8 млрд кВт·ч) и Новосибирска (14,2 млрд кВт·ч).

Общий вклад пользователей в 2021 году вырос на 33%: благодаря сделкам на платформе сохранено 16 млн га соснового леса* (на 4 млн га больше, чем в 2020 году). Это количество хвойных лесов равно 11,6 млн га березового леса** – что составляет 6.3%*** от всех березовых лесов России! Сокращение производства новых товаров предотвратило выброс 24 млн тонн парниковых газов, что почти на 6 млн тонн, больше, чем в 2020 году.

«Перепродажа товаров является основным источником экологического вклада нашего общества. В Авито он складывается из четырех категорий: одежда и обувь, электроника, книги, а также авто и мотоциклы, так как нам наиболее понятен жизненный цикл этих товаров и влияние их на экологию. Сценарии повторного потребления и эко-шеринг изначально вшиты в нашу бизнес-модель, потому что Авито – это платформа социальной коммерции, созданная для людей. Фактически вклад в экологию для большинства россиян начинается именно с Авито«,комментирует Иван Гуз, заместитель генерального директора Авито.

В рамках масштабной деятельности компании по защите окружающей среды в 2021 г.  Авито подсчитал экологический вклад каждого пользователя и первыми среди IT-компаний в России запустил автоматический калькулятор сохраненных природных ресурсов. Сегодня уже почти 6 млн пользователей Авито отмечены специальным бейджем с указанием объема предотвращенного выброса СО2 и блоком с описанием конкретного экологического вклада****.

“Ранее такой бейдж выдавался тем, кто хотя бы раз продавал что-то на Авито, а теперь мы присваиваем бейдж и тем, кто хотя бы раз что-то купил с помощью платформы. Для нового сегмента аудитории мы запустили рассылку, с помощью которой рассказываем о возможностях увеличить свой эко-вклад. В развитии экологической культуры пользователей помогает и Авито доставка. На коробках мы размещаем QR-код со ссылкой на карту пунктов приема картона и другого вторсырья. Совсем скоро внутри сайта и приложения мы также будем показывать эту карту, чтобы помочь пользователям узнать, куда можно сдать ненужное на переработку”, – поделился Василий Лексин, ведущий менеджер продукта по ESG-направлению в Авито.

*Согласно данным Рослесинфорга для поглощения 1 т углерода нужны 2,5 га леса. 1,5 млрд т СО2 = 395 млн т углерода. Т.о. 1т углерода = 1500/395 = 3,8т С02. Значит, 18М т СО2 = 4,7М т углерода. 

**Именно березы находятся на втором месте по эффективности поглощения углекислого газа.

*** Согласно Рослесинфоргу в России 1 187, 6 млн лесов, из них 15,4%, – березы.

****Для оценки выбросов CO2, а также воды и энергии используется международная база данных Ecoinvent. Она создана для проектов, подобных нашему, и позволяет, например, узнать, сколько ресурсов уходит на производство хлопкового волокна или транспортировки легковушки автопоездом.

За 2020 год пользователи Авито сократили выброс 18 млн тонн парниковых газов, которые  образовываются в результате производства аналогичных новых товаров. Согласно данным* Рослесинфорга для поглощения 1 тонны углерода нужны 2,5 га леса, исходя из этой формулы экологический вклад Авито составляет почти 12 млн га хвойных лесов – а это почти на 30% больше всей площади лесного пространства Карелии.

Фото: Unsplash.com

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Рубрики : ЦУР Бизнес

Регионы: Россия

Теги : ЦУР устойчивое развитие Авито ESG


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