Лунный календарь огородника и садовода на сентябрь 2022

Сентябрь – один из самых ответственных месяцев для дачников: время собирать урожай и готовить растения к зиме. А чтобы все сделать правильно, не помешает свериться с лунным посевным календарем садовода и огородника, рекомендует сайт magasha.ru

Фазы Луны на сентябрь 2022

🌑 Новолуние, или первый лунный день. Самое неблагоприятное время для любых манипуляций с растениями. Такими же качествами обладают второй и двадцать восьмой лунный день. То есть день до новолуния и день после него.

🌓 Растущая луна. Тонкий серп луны увеличивается, притягивает вверх энергию. В результате усиливается сокодвижение от корневой системы к надземной части. Это самый благодатный период, чтобы посадить растения, от которых нам нужны «вершки». Зеленные, овощи, плоды, цветочные культуры и декоративные кустарники. Календарь подсказывает: можно проводить любые манипуляции, высадку и пересадку, окулировку и черенкование.

🌕 Полнолуние. В этот день запрещены посадка и пересадка растений. Лучше заняться прополкой сорняков, обработать посадки от вредителей и заболеваний. Оптимальное время, чтобы провести подкормку, потому что после новолуния начнется активность корней.

🌗 Убывающая луна. В это время вся энергия и соки устремляются к корням. Которые, наполненные энергией, активно разрастаются и всасывают питательные растворы из почвы. Это оптимальное время для посадки, пересадки и всех манипуляций с клубневыми, луковичными и корнеплодами.

Луна растет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30 сентября

Луна убывает: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 сентября

Новолуние: 26 сентября

Полнолуние: 10 сентября

ВАЖНО! В дни Новолуния и Полнолуния лучше не производить с растениями никаких манипуляций, не заниматься посевными и посадочными работами, так как будет снижена приживаемость корневой системы.

Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2022 года

Благоприятные дни – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29 сентября

Нейтральные дни – 3, 4, 16, 17, 23, 24, 25, 30 сентября

Нежелательные дни – 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22 сентября

Самые неблагоприятные (запрещенные) дни – 10, 26 сентября

План работ в саду и огороде на сентябрь

1 сентября

Благоприятный день для пересадки и деления пионов и ирисов. Можно внести удобрения под деревья и кустарники.

2 сентября

Можно делать то же, что и накануне, а кроме того – провести санитарную обрезку деревьев и кустарников.

3 сентября

Еще один благоприятный день для обрезки сада. А еще можно нарезать черенков с кустарников для укоренения.

4 сентября

Самое время обработать деревья и кустарники от болезней и вредителей – это будет хорошая профилактика.

5 сентября

Один из самых благоприятных дней для работы в саду, огороде и цветники – можно заняться любой работой.

6 сентября

Хороший день для посадки и пересадки растений. В саду можно посадить луковичные цветы и саженцы с ЗКС.

7 сентября

Растения сегодня лучше не беспокоить. Но при необходимости допускается поделить и рассадить многолетники.

8 сентября

Сегодня можно перекопать огород и почву в приствольных кругах деревьев, заготовить землю для рассады.

9 сентября

Можно провести в саду влагозарядковый полив, внести удобрения. Собирать урожай на хранение не рекомендуется.

10 сентября

Никаких работ с растениями! Но можно отправиться в садовый центр и закупить семян для посадок будущего сезона.

11 сентября

Хороший день для уборки урожая – можно выкопать корнеплоды, собрать яблоки и сходить в лес за грибами.

12 сентября

Можно делать то же, что и накануне, а кроме этого, заняться санитарной обрезкой деревьев и кустарников.

13 сентября

Благоприятный день для посадки, пересадки и деления пионов, ирисов, лилий, дельфиниумов, посадки саженцев с ЗКС.

14 сентября

Можно делать то же, что и накануне, а также посадить луковичные цветы – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики.

15 сентября

Можно продолжить вчерашние работы, а еще обработать деревья и кустарники от болезней и вредителей.

16 сентября

Хороший день для уборки урожая на длительное хранение. Можно обработать сад от болезней и вредителей.

17 сентября

Можно делать то же, что и накануне. А еще пора занести из сада домой комнатные растения и обновить в них почву.

18 сентября

Благоприятный день для посадки луковичных цветов. Можно собрать урожай для консервации и лекарственные травы.

19 сентября

Неблагоприятный день для работ с растениями. Но зато самое время заготовить почву для будущей рассады.

20 сентября

Можно посадить луковичные цветы, обрезать слабые побеги у роз и гортензий, внести под перекопку удобрения.

21 сентября

Хороший день для обработки сада от болезней и вредителей. А вот сажать и пересаживать растения нежелательно.

22 сентября

Растения сегодня лучше не беспокоить, но допустимы подкормки комнатных растений, которые собираются зацвести.

23 сентября

Благоприятный день для посадки луковичных растений, а также уборки урожая моркови, свеклы и капусты.

24 сентября

Можно делать то же, что и накануне, обработать сад от болезней и вредителей, подкормить комнатные цветы.

25 сентября

Можно продолжать вчерашние работы, а кроме того, посадить, пересадить и поделить многолетники.

26 сентября

Никаких работ с растениями. Зато самое время составить планы будущих посадок и подыскать семена и саженцы.

27 сентября

Благоприятный день для любых работ в саду, огороде и цветнике. Самое время для начала новых дел и составления планов!

28 сентября

В саду можно внести фосфорные и калийные удобрения. А еще это отличный день для покупки луковичных растений.

29 сентября

Можно делать то же, что и накануне. И пора уже занести с улицы комнатные растения, если этого еще не сделали.

30 сентября

Благоприятный день для сбора урожая на стол. Для консервации и хранения он не годится – долго не пролежит.