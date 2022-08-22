Лунный календарь огородника и садовода на сентябрь 2022

Сентябрь – один из самых ответственных месяцев для дачников: время собирать урожай и готовить растения к зиме. А чтобы все сделать правильно, не помешает свериться с лунным посевным календарем садовода и огородника, рекомендует сайт magasha.ru
🌑 Новолуние, или первый лунный день. Самое неблагоприятное время для любых манипуляций с растениями. Такими же качествами обладают второй и двадцать восьмой лунный день. То есть день до новолуния и день после него.
🌓 Растущая луна. Тонкий серп луны увеличивается, притягивает вверх энергию. В результате усиливается сокодвижение от корневой системы к надземной части. Это самый благодатный период, чтобы посадить растения, от которых нам нужны «вершки». Зеленные, овощи, плоды, цветочные культуры и декоративные кустарники. Календарь подсказывает: можно проводить любые манипуляции, высадку и пересадку, окулировку и черенкование.
🌕 Полнолуние. В этот день запрещены посадка и пересадка растений. Лучше заняться прополкой сорняков, обработать посадки от вредителей и заболеваний. Оптимальное время, чтобы провести подкормку, потому что после новолуния начнется активность корней.
🌗 Убывающая луна. В это время вся энергия и соки устремляются к корням. Которые, наполненные энергией, активно разрастаются и всасывают питательные растворы из почвы. Это оптимальное время для посадки, пересадки и всех манипуляций с клубневыми, луковичными и корнеплодами.
ВАЖНО! В дни Новолуния и Полнолуния лучше не производить с растениями никаких манипуляций, не заниматься посевными и посадочными работами, так как будет снижена приживаемость корневой системы.
1 сентября
Благоприятный день для пересадки и деления пионов и ирисов. Можно внести удобрения под деревья и кустарники.
2 сентября
Можно делать то же, что и накануне, а кроме того – провести санитарную обрезку деревьев и кустарников.
3 сентября
Еще один благоприятный день для обрезки сада. А еще можно нарезать черенков с кустарников для укоренения.
4 сентября
Самое время обработать деревья и кустарники от болезней и вредителей – это будет хорошая профилактика.
5 сентября
Один из самых благоприятных дней для работы в саду, огороде и цветники – можно заняться любой работой.
6 сентября
Хороший день для посадки и пересадки растений. В саду можно посадить луковичные цветы и саженцы с ЗКС.
7 сентября
Растения сегодня лучше не беспокоить. Но при необходимости допускается поделить и рассадить многолетники.
8 сентября
Сегодня можно перекопать огород и почву в приствольных кругах деревьев, заготовить землю для рассады.
9 сентября
Можно провести в саду влагозарядковый полив, внести удобрения. Собирать урожай на хранение не рекомендуется.
10 сентября
Никаких работ с растениями! Но можно отправиться в садовый центр и закупить семян для посадок будущего сезона.
11 сентября
Хороший день для уборки урожая – можно выкопать корнеплоды, собрать яблоки и сходить в лес за грибами.
12 сентября
Можно делать то же, что и накануне, а кроме этого, заняться санитарной обрезкой деревьев и кустарников.
13 сентября
Благоприятный день для посадки, пересадки и деления пионов, ирисов, лилий, дельфиниумов, посадки саженцев с ЗКС.
14 сентября
Можно делать то же, что и накануне, а также посадить луковичные цветы – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики.
15 сентября
Можно продолжить вчерашние работы, а еще обработать деревья и кустарники от болезней и вредителей.
16 сентября
Хороший день для уборки урожая на длительное хранение. Можно обработать сад от болезней и вредителей.
17 сентября
Можно делать то же, что и накануне. А еще пора занести из сада домой комнатные растения и обновить в них почву.
18 сентября
Благоприятный день для посадки луковичных цветов. Можно собрать урожай для консервации и лекарственные травы.
19 сентября
Неблагоприятный день для работ с растениями. Но зато самое время заготовить почву для будущей рассады.
20 сентября
Можно посадить луковичные цветы, обрезать слабые побеги у роз и гортензий, внести под перекопку удобрения.
21 сентября
Хороший день для обработки сада от болезней и вредителей. А вот сажать и пересаживать растения нежелательно.
22 сентября
Растения сегодня лучше не беспокоить, но допустимы подкормки комнатных растений, которые собираются зацвести.
23 сентября
Благоприятный день для посадки луковичных растений, а также уборки урожая моркови, свеклы и капусты.
24 сентября
Можно делать то же, что и накануне, обработать сад от болезней и вредителей, подкормить комнатные цветы.
25 сентября
Можно продолжать вчерашние работы, а кроме того, посадить, пересадить и поделить многолетники.
26 сентября
Никаких работ с растениями. Зато самое время составить планы будущих посадок и подыскать семена и саженцы.
27 сентября
Благоприятный день для любых работ в саду, огороде и цветнике. Самое время для начала новых дел и составления планов!
28 сентября
В саду можно внести фосфорные и калийные удобрения. А еще это отличный день для покупки луковичных растений.
29 сентября
Можно делать то же, что и накануне. И пора уже занести с улицы комнатные растения, если этого еще не сделали.
30 сентября
Благоприятный день для сбора урожая на стол. Для консервации и хранения он не годится – долго не пролежит.
Фото: pixabay.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать