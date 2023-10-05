«Авиакомпания не хочет общаться»: фермер, на поле которого приземлился самолет, намерен вспахать землю

В Новосибирской области до сих пор не решена судьба Airbus A320 «Уральских авиалиний», который приземлился в пшеничное поле. Варианты эвакуации самолета обсуждались разные: от его демонтажа, до совсем фантастической версии — самостоятельного взлета прямо с поля.

Уже несколько дней в СМИ обсуждается тема о намерениях колхоза в Убинском районе Новосибирской области, на чьём поле совершил аварийную посадку Airbus A320 «Уральских авиалиний», требовать с авиакомпании компенсацию ущерба. Причем сумма варьирует от 1,2 млн рублей до 1,4 млн рублей.

В эксклюзивном интервью корреспонденту Infopro54 директор колхоза имени Ленина Александр Комаровский рассказал, что колхоз закончил уборочную и начал подготовку земли к зиме.

— Мы ту полосу в 60 га, где приземлился самолет убрали. Урожайность составила 20 центнеров с га, то есть, собрали 120 тонн. Поле было после паров, поэтому неплохая пшеница. Легко посчитать, что при стоимости зерна в 10 тысяч рублей за тонну, мы намолотили на 1 млн 200 тысяч рублей. Что касается ущерба, то сам по себе самолет вреда не причинил. Но приезжало много транспорта, скорые, автобусы. Уничтожено порядка 10 га пшеницы, то есть, материальный ущерб составил не более 200 тысяч рублей, — пояснил в беседе с журналистом Infopro54 Александр Комаровский.

Откуда взялась сумма, которую озвучивают СМИ, он не понимает.

Собеседник редакции также рассказал, что представители авиакомпании не торопятся убирать самолет с поля, и попросили его пока поле не распахивать. На сегодняшний день вокруг самолета установлен двухметровый забор из оцинкованного профнастила.

— Я им предложил приехать, посмотреть. Может быть, мы сможем хоть часть полосы вспахать. Мне от них ничего не надо бы, но мы живем с урожая. У нас хозяйство небольшое и выключить из оборота на следующий год 60 га земли из 600 га, мы не можем. Но, если они хотят, чтобы я не пахал вообще, тогда уж извините — это уже упущенная выгода, — говорит собеседник.

Александр Комаровский подчеркнул, что времени для раздумий уже нет, но представители авиакомпании неохотно идут на контакт.

—Я им объяснил, что надо решать этот вопрос быстрее. Я ни от кого ничего не требую. Мне необходимо готовить землю к весне. На этой неделе начну пахать, как только запашем, там, где убрано и переходим на это поле. Они же не хотят общаться, — отметил директор колхоза.

Напомним, борт Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно приземлился на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребёнка. Никто не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Большинство пассажиров затем доставили в Омск электричкой. СК начал расследование инцидента. Позже появились сообщения о том, что двигатель не поврежден и самолет может взлететь самостоятельно.

Ранее редакция сообщала, что только 47 процентов урожая убрано на полях в Новосибирской области.