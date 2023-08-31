Министр образования НСО Федорчук получил новую должность в правительстве

Стало известно, какую должность займет покидающий пост глава министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Теперь он будет работать с молодежью региона.

— По Указу президента в каждом регионе создается отдельный исполнительный орган власти, который будет отвечать за воспитание молодежи. Совершенно новый департамент молодежной политики. Под его ведомство попадут все патриотические клубы, движения первых и другие организации. Известно, что на должность руководителя претендовал сначала другой кандидат, который сейчас возглавляет Российский союз молодежи в Новосибирске. Но в последний момент пост предложили Федорчуку. Губернатор с большим уважением относится к нему и высоко ценит его работу, — рассказал Infopro54 осведомленный источник.

Руководящая должность в молодежном департаменте утверждается подписью главы региона. В ближайшее время экс-министра представят в правительстве в новом качестве.

Напомним, об отставке министра образования стало известно 25 августа. Андрей Травников объявил об этом на международном форуме «Технопром-2023».

Причиной для такого решения было недовольство Москвы, вызванное проблемами с концессиями по строительству школ в регионе. Всего 13 образовательных учреждений в Новосибирской области опаздывают к сдаче в установленные сроки.