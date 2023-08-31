В новосибирской семье гималайских таров родился детеныш, похожий на козла

В Новосибирском зоопарке в семье гималайских таров родился детеныш. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р.А Шило в Вконтакте.

— Шустрый малыш с первых дней жизни всюду следует за мамой. Самка прекрасно справляется с материнскими обязанностями, — говорится в сообщении.

Пока юный тар внешне похож на козленка: у него большие глаза, длинные ножки, нежная серая шерстка. Характерные видовые черты будут появляться по мере взросления.

— У самцов на шее и плечах роскошная грива. Самки выглядят скромнее. Представители обоих полов носят рога, но у самцов они крупнее. Наши гималайские тары живут семейной группой. Появление потомства разделения группы не требует. К малышу все лояльны, — рассказал заведующий сектором копытных Александр Филиппов.

Также зоопарки произошли пополнение у бизонов, такинов, оленей и лосей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскому зоопарку исполнилось 76 лет.