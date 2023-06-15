Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров получил поощрение от президента России

— Указом президента Российской Федерации Владимира Путина государственными наградами поощрены жители Сибирского федерального округа, добившиеся значительных успехов в своей профессиональной и общественной деятельности, — сообщил Сибирский окружной информационный центр.

В Новосибирской области президент поручил поощрить четырех человек, в том числе чиновников, общественника и предпринимателя.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» присвоено Геннадию Летову — начальнику управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

За активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Игорь Галл-Савальский — председатель общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов».

За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Александру Дугельному — главному металлургу-наставнику общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат».

Ранее редакция сообщала, что сразу десять новосибирцев стали почетными жителями города.