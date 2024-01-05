Министр проверил, как почистили трассу Новосибирск― Ленинск-Кузнецкий

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский лично проинспектировал работы по уборке снега на загородной трассе «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Этой дорогой часто пользуются туристы и жители региона, которые предпочитают проводить новогодние каникулы на горнолыжных курортах Кузбасса.

― Ежедневно на очистку областных дорог выходят от 500 до 700 единиц дорожной техники. Работы проводятся с использованием противогололедных материалов. В морозные дни на трассах действуют 36 пунктов обогрева, готовые оказать помощь в чрезвычайных ситуациях. В них есть теплая одежда, еда и инструменты для починки автомобиля, ― сообщили в Минтрансе.

Ранее редакция рассказывала, что на автодороге «Новосибирск-Карасук» сломался автобус с 36 пассажирами. Помощь людям оказали сотрудники ГИБДД.