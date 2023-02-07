Снежные завалы нужно успеть вывезти из города до потепления

После расчистки проезжих частей Новосибирска от снега перед мэрией встала задача — ликвидировать оставленные техникой снежные завалы. С соответствующим поручением мэр Анатолий Локоть обратился к подчинённым.

— Пик авральных работ мы уже проходим, и сейчас нужно обращать внимание на качество, — заявил в ходе оперативного совещания мэр, обращаясь к начальнику департамента и дорожно-благоустроительного комплекса Константину Васильеву. — Наблюдаю на площади Ленина, на выезде на Вокзальную Магистраль кучу снега, которая лежит уже несколько дней. Не знаю, как она образовалась, что за технологический приём, но это неправильно. На развязках, особенно центральных, такого не должно быть. Это складирование не должно мешать проезду и проходу.

Напомним, что в настоящее время на территории Новосибирска действует режим чрезвычайной ситуации, введённый мэрией после обильных снегопадов, в первую очередь, для уборки нецентральных улиц.

Что касается улиц города в целом, то ранее по поручению губернатора и при содействии министерств транспорта и строительства были проведены переговоры с частными компаниями по предоставлению городу дополнительных единиц уборочной техники.

— Организована помощь по уборке территорий во всех районах города, — сообщают в городском руководстве. — Нам оказали помощь все строительные организации Новосибирска.

По информации мэрии Новосибирска, на минувшей неделе, для приведения городской улично-дорожной сети в нормативное состояние была усилена работа по расчистке проезжей части от снега с использованием привлечённой техники подрядных организаций. Общий объём удалённого с проезжей части и вывезенного снега составил 320 тыс кубометров. С начала сезона вывезено 970 тыс кубометров снега. За минувшую неделю среднесуточный выход спецтехники составил 440 единиц, в том числе от 96 до 128 единиц сторонней техники. В ручной уборке было задействовано более ста дорожных рабочих.

Ранее редакция сообщала о рейтинге районов Новосибирска по качеству уборки снега.