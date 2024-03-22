Димитровский мост начнут ремонтировать в День дурака в Новосибирске

Власти Новосибирска рассказали о планах по ремонту Димитровского моста.

Так, по словам замначальника департамента транспорта мэрии Сергея Эпова, работы должны начаться 1 апреля этого года и продлятся два года. Специалисты пришли к выводу, что состояние моста — предаварийное.

В этом году планируется отремонтировать половину переправы, которая ведет с левого берега на правый. В следующем году будут проведены работы по направлению с правого на левый берег.

— Заторов не предвидится, так как Дмитровский мост широкий, — передает словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева издание «Прецедент».

Однако Кодалаев не исключил пробки в связи с ремонтом моста.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Новосибирска раскритиковал ремонт и пробки на Октябрьском мосту.