Димитровский мост начнут ремонтировать в День дурака в Новосибирске

Власти Новосибирска рассказали о планах по ремонту Димитровского моста.
Так, по словам замначальника департамента транспорта мэрии Сергея Эпова, работы должны начаться 1 апреля этого года и продлятся два года. Специалисты пришли к выводу, что состояние моста — предаварийное.
В этом году планируется отремонтировать половину переправы, которая ведет с левого берега на правый. В следующем году будут проведены работы по направлению с правого на левый берег.
— Заторов не предвидится, так как Дмитровский мост широкий, — передает словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева издание «Прецедент».
Однако Кодалаев не исключил пробки в связи с ремонтом моста.
Ранее редакция сообщала о том, что глава Новосибирска раскритиковал ремонт и пробки на Октябрьском мосту.
Фото с сайта мэрии Новосибирска
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