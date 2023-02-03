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С 7 февраля в Wildberries запретят продажу вейпов и курительных смесей

  • 03/02/2023, 16:23
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С 7 февраля в Wildberries запретят продажу вейпов и курительных смесей
Маркетплейс считает вейпы и жидкости к ним потенциально опасной продукцией для своих клиентов.

Wildberries с 7 февраля прекратит продажу безникотиновых курительных приборов, вейпов, безникотивных смесей и различных аппаратов для курения, жидкости. Информация о новых правилах была представлена в договоре-оферте.

В пресс-службе ретейлера отметили, что недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, а это строго запрещено правилами, передает ТАСС.

Напомним, что в прошлом году запрету для продажи подверглись кальяны.

В России в настоящее время обсуждается возможность полного запрета вейпов. Такую инициативу выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в середине января. На данный момент проработкой вопроса занимаются профильные парламентские комитеты.

Ранее редакция сообщала, что, Wildberries грозит статус иноагента за продажу книг авторов с таким же статусом без соответствующей маркировки.

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : продажа курительных смесей маркетплейс курение запрет на продажу бизнес Wildberries


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