Над Новосибирском у «Боинга» отказала навигационная система

У самолета авиакомпании «Россия» отказал один комплект навигационного оборудования в 200 километрах от Новосибирска. Инцидент произошел 27 августа. Об этом сообщает Телеграм-канал «Авиаинциент».

— Пилот принял решение следовать на аэродром назначения в Новосибирск «Толмачево», — говорится в сообщении.

Самолет благополучно посадили при помощи диспетчеров, которые давали команды экипажу.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажира рейса Баку—Новосибирск застукали за курением в туалете самолета.