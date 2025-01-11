Минобрнауки подало иск к научному центру в Новосибирске о возврате 41 млн рублей

Министерство науки и высшего образования России в начале января 2025 года подало иск к Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) о возврате обязательных платежей и санкций на общую сумму 41 млн рублей. Суть претензий федерального ведомства к организации не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

Стоит отметить, что это уже не первый иск Минобрнауки к крупным исследовательским центрам России. В феврале 2023 года ведомство подавало иск на 46,1 млн рублей к Уфимскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук (УФИЦ РАН). Министерство требовало от подразделения РАН вернуть средства гранта, выделенного на закупку научного оборудования. Тяжба длилась более полутора лет и закончилась мировым соглашением.

В июле 2024 года ведомство обратилось в суд с иском о взыскании к Институту оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (город Томск). Сумма исковых требований — более 27,9 млн рублей. Очередное заседание по нему назначено на конец января.

По данным Контур Фокус, СФНЦА РАН образован в 1999 году в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области. Центр специализируется на проведении фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований в области ветеринарной медицины, переработки сельхозсырья, земледелия и др. Основной вид деятельности — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Функции и полномочия учредителя СФНЦА РАН от имени Российской Федерации осуществляет федеральное министерство науки и высшего образования. Директор — Кирилл Голохваст. У Центра 10 филиалов в нескольких регионах России (Новосибирская область, Кемеровская область, Иркутская область, Республика Тыва, Республика Бурятия и др). В активе научного центра 68 госконтрактов на общую сумму 52 млн рублей, 1809 контрактов в качестве заказчика.

Ранее редакция сообщала, что адвокат Геннадий Шишебаров, специализирующийся на защите граждан, в том числе предпринимателей, по уголовным делам в сфере экономической деятельности предложил Российской академии наук (РАН) задуматься о том, чтобы вернуть функции лоббирования интересов ученых.