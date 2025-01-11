Росавиация утвердила 22 субсидируемых авиамаршрута из Новосибирска

Росавиация обновила перечень маршрутов в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок на 2025 год. Он включает в себя 267 направлений, 87 из которых будут выполняться в/из Сибирского федерального округа.

— На реализацию программы только из федерального бюджета выделено 7,95 млрд рублей (в 2024 году — 8,1 млрд рублей — Ред). Полеты будут выполнять 18 авиакомпаний. Планируется, что они выполнят более 40 тыс. рейсов, в ходе которых перевезут более 2,5 млн. человек, — уточнили в ведомстве.

Из Новосибирска по субсидированным тарифам будут выполняться рейсы по 22 направлениям. Основным перевозчиком является авиакомпания S7. Она заявлена на 20 направлениях — (Барнаул, Волгоград, Ижевск, Казань, Кемерово, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Талакан, Ульяновск, Ханты-Мансийск и Челябинск). Кроме того, в Салехард будет выполнять рейсы АО «АТК «ЯМАЛ», а в Тобольск — АО «ЮВТ АЭРО». Софинансирование регионов по ним составляет от 50 до 95%.

Стоит отметить, что именно из Новосибирска будет выполняться самый короткий из всех субсидируемых маршрутов. Это рейс Новосибирск—Барнаул. Его протяженность всего 195 км. Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) стал лидером по количеству субсидированных маршрутов — 30 маршрутов.

В Росавиации уточнили, что в 2025 году пассажирам будут доступны 72 новых межрегиональных маршрута, которые в 2024 году не субсидировались. Среди них, рейсы из Горно-Алтайска.

В России действуют три федеральные программы субсидирования воздушных перевозок (включая программу перелетов в обход Москвы). В совокупности они охватывают более 400 маршрутов. На реализацию этих программ в 2024 году, а, следовательно, на повышение доступности перелетов по России и развитие связности страны, только из федерального бюджета выделено 28,7 млрд рублей.

По итогам I полугодия 2024 года пассажиропоток новосибирского аэропорта Толмачево составил 4,12 млн человек. Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Иркутск и Красноярск.

Ранее редакция сообщала, что авиакомпании России начали делать скидки для детей в 50%. Первыми о введении льготы сообщили два авиаперевозчика.