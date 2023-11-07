Минприроды хочет привлечь к ответственности бобров на реке Грязнушка под Новосибирском

ЧП, которое произошло в начале ноября заставило крепко задуматься Министерство природы Новосибирской области. На совещании чиновники проанализировали ситуацию и решили наказать бобров.

― Чтобы бобры не стали внутренним мемом, а уровень непонимания или иронизации ситуации не измерялся в бобрах. Сейчас специалисты выясняют общедоступность и закрепленность территорий, чтобы попросить охотпользователей снизить цену на добычу, ввести бобров в биотехнию и с плотинами разрушить основные причины, из-за которых охотники упрямо не хотят добывать их. Мы не можем снизить государственные пошлины. Но можем внедрить уникальный опыт, ― написал в своем Телеграм-канале министр Евгений Шестернин.

Напомним, крупные грызуны принесли много неприятностей сразу в несколько населенных пунктов Искитимского района. Они построили плотину и изменили русло реки Грязнушка. Из-за этого была затоплена единственная дорога в Старососедово. Вода также подмыла опору ЛЭП и несколько деревень остались без света. Во время устранения чрезвычайной ситуации дорожники едва не потеряли спецтехнику, которая увязла в трясине.