В зоне СВО погиб Сергей Прудников из Новосибирской области

Сергей Прудников из Венгеровского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Прудников погиб 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Ему было 44 года.
Прощание состоится 9 ноября в Доме культуры села Вознесенка.
— Искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.
Напомним, что житель Краснозерского района Евгений Чайка погиб в зоне СВО. Он отправился туда добровольцем, когда мобилизовали его брата. Церемония прощания состоялась сегодня, 7 ноября, на родине Евгения Чайки в селе Полойка.
Ранее редакция сообщала о том, что десантник Виталий Ерешко из Новосибирской области погиб в зоне СВО.
Фото: Freepik — wirestock/Фото со страницы администрации Венгеровского района Новосибирской области в Вконтакте
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