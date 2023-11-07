В зоне СВО погиб Сергей Прудников из Новосибирской области

Сергей Прудников из Венгеровского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Прудников погиб 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Ему было 44 года.

Прощание состоится 9 ноября в Доме культуры села Вознесенка.

— Искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Напомним, что житель Краснозерского района Евгений Чайка погиб в зоне СВО. Он отправился туда добровольцем, когда мобилизовали его брата. Церемония прощания состоялась сегодня, 7 ноября, на родине Евгения Чайки в селе Полойка.

Ранее редакция сообщала о том, что десантник Виталий Ерешко из Новосибирской области погиб в зоне СВО.