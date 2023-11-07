Судья из Томской области осужден в Новосибирске за взятку

Судья из Томска оказался по другую сторону закона. В Новосибирском областном суде ему вынесли сразу два приговора ― один обвинительный, а второй ― оправдательный.

Изначально следствие предъявило судье обвинение по двум эпизодам.

― На сумму в 731 000 рублей, которые ему были перечислены руководителем коммерческой организации в период 2018-2020 годы за общее покровительство. Платежи фигуранту переводились ежемесячно определенными суммами. И второй эпизод, когда уже обвиняемый был назначен на должность судьи ― 160 тысяч, ― сообщили в судебном департаменте по Новосибирской области.

В итоге суд признал томского коллегу виновным по первому эпизоду о взятках и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, обязав его выплатить штраф в размере 1 462 000 рублей. Также осужденному теперь будет нельзя в течение 5 лет занимать должность в государственных, правоохранительных органах Российской Федерации, связанной с осуществлением функции представителя власти.

А вот по второму эпизоду обвиняемый был оправдан. Суд не увидел в действиях мужчины состава преступления. В итоге бывший судья может рассчитывать на реабилитацию и возмещение причиненного ущерба, связанного с уголовным преследованием.

Приговор не вступил в законную силу.