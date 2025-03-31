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На торги выставлено имущество завода «Сибсельмаш-Спецтехника» в Новосибирске

  • 31/03/2025, 17:15
Автор: Артем Рязанов
На торги выставлено имущество завода «Сибсельмаш-Спецтехника» в Новосибирске
Конкурсное производство на предприятии было введено в 2019 году

Имущество завода ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника» (входил в структуру «Ростеха»), который признан банкротом, продается на торгах. Начальная цена лота составляет 307 миллионов рублей. Шаг аукциона — 5%, задаток — 20%. Прием заявок продлится до 6 мая, а сами торги состоятся 12 мая.

По данным Федерального ресурса, площадь производственных помещений, которые входят в лот, превышает 20 тысяч квадратных метров. В перечне, согласно документации, насчитывается 143 позиции. Среди них: административно-бытовые помещения, гаражи, типография, цеха, а также различное оборудование и инструменты.

Напомним, в конце 2018 года в отношении ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника» было введено внешнее наблюдение. Весной 2019 арбитражный суд ввел на предприятии процедуру конкурсного производства.

Предприятие было одним из крупнейших за Уралом производителем сельхозмашин для агропромышленного комплекса России. Расположено на территории НПО «Сибсельмаш».  Между тем, в декабре 2024 года стало известно, что прокуратура Новосибирской области оспаривает продажу активов НПО «Сибсельмаш».

Ранее редакция сообщала о том, что четыре компании с долгами более одного миллиарда рублей банкротят в Новосибирске. Чаще всего причиной обращений являются долги перед кредиторами.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торги Сибсельмаш банкротство


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