Минпромторг предлагает ввести реестр розничных продавцов пива и пивных напитков

В минпромторге Новосибирской области обсуждается вопрос о запрете на ночную торговлю пивом и другими слабоалкогольными напитками в многоквартирных жилых помещениях, сообщили в пресс-службе министерства. Запрет предлагается внести из-за присутствия недобросовестных предпринимателей, которые торгуют пивом и только формально оказывают услуги общественного питания, а также из-за отсутствия культуры потребления алкогольных напитков у части населения.

— Безусловно, законодательство усложняется не просто так. Проблема нахождения торговых точек алкоголем на первых этажах жилых зданий набирает всё больший оборот в масштабах всей страны. И, принимая решение, мы должны понимать, что затрагиваются вопросы многих людей: жителей, предпринимателей, ― отмечал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Отмечается, что минпромторг предлагает определить более конкретное понятие «Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (например – розничная продажа алкогольной продукции на разлив, порционно, для употребления на месте продажи) в федеральном законе 171-ФЗ, ввести реестр розничных продавцов пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Кроме того, минпромторг выступает с предложением расширить полномочия министерства в проведении внеплановой выездной проверки торговых предприятий.

Отмечается, что в Новосибирской области действуют 403 лицензии на розничную продажу алкоголя (3675 торговых точек) и 439 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 652 предприятиях общепита. Оценочно более 65 % объектов общественного питания, имеющих лицензии, расположены в жилых домах, 90 % ― рестораны, бары и кафе, которые наряду с лицензируемой алкогольной продукцией осуществляют продажу пива и пивных напитков. Введение запрета на ночную розничную продажу пива в многоквартирных жилых домах позволит заказывать в ресторане или кафе только крепкие напитки с 22:00 до 9:00 часов.

Фото мипромторга Новосибирской области