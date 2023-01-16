«Меркас» планирует создать на «Сибсельмаше» промышленный парк

— «Меркас» планирует развитие промышленной площадки НПО «Сибсельмаш», в том числе создание на территории предприятия промышленного парка. В настоящее время план развития промышленного парка находится в стадии согласования с профильными ведомствами, — сообщил генеральный директор ООО «Меркас» Евгений Гайт в ответ на запрос редакции Infopro54.
— Соглашение предусматривает обязанность ООО «Меркас» обеспечить сохранение целевого назначения имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш», — напомнил собеседник редакции. — ООО «Меркас» исполняет условия данного соглашения надлежащим образом и в период его действия не планирует мероприятий, связанных с изменением назначения имущества.
При этом Евгений Гайт отметил, что с момента приобретения имущества и по настоящее время в отношении него проводятся действия, направленные на приведение его в надлежащее техническое состояние, а также на восстановление объектов недвижимости, инженерных сетей, оборудования и коммуникаций, обеспечивающих функционирование имущественного комплекса. В том числе в рамках реализации планов по созданию на базе предприятия промышленного парка. Объем инвестиций в эти работы собеседник комментировать отказался.
— Эту информацию относим к коммерческой, поэтому раскрывать на данном этапе не планируем, — подчеркнул Гайт.
— Сейчас это не просто промышленная зона, а практически центр города с активным транспортным трафиком. Это нужно принимать во внимание, и это предмет для переговоров, — подчеркивал министр. — С одной стороны, у потенциального инвестора есть возможности и желание освоить площадку и придать ей новое содержание. С другой — наши пожелания конкретны и предметны: на площадке должно сохраниться промышленное производство. Этот вопрос будет зависеть от возможности реанимировать производственные площадки, которые сохранились. Кроме того, на «Сибсельмаше» есть ряд производств, что уже развиваются.
Глава регионального Минпромторга заявлял, что область по-прежнему видит потенциал площадки в виде создания промышленного или индустриального парка. Опыт по такой трансформации в регионе уже есть, а федеральное законодательство позволяет развивать такие парки, привлекая субсидии для резидентов и управляющих компаний на техприсоединение, приобретение нового оборудования, лизинг и т. д. Все эти варианты будут прорабатываться.
Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества предприятия «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не было. До 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020 года, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.
ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий на момент открытия конкурсного производства имели хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.
Ранее редакция сообщала о том, что еще ряд предприятий Новосибирска сообщили о готовности сформировать на своих площадках индустриальные парки.
Фото редакции
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