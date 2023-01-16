«Меркас» планирует создать на «Сибсельмаше» промышленный парк

— «Меркас» планирует развитие промышленной площадки НПО «Сибсельмаш», в том числе создание на территории предприятия промышленного парка. В настоящее время план развития промышленного парка находится в стадии согласования с профильными ведомствами, — сообщил генеральный директор ООО «Меркас» Евгений Гайт в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Соглашение предусматривает обязанность ООО «Меркас» обеспечить сохранение целевого назначения имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш», — напомнил собеседник редакции. — ООО «Меркас» исполняет условия данного соглашения надлежащим образом и в период его действия не планирует мероприятий, связанных с изменением назначения имущества.

Об этапах развития, условиях создания и функционирования промышленного парка он говорить отказался, отметив, что о них можно будет рассказать только после рассмотрения предложений компании профильными ведомствами, и в том числе с учетом срока действия соглашения об исполнении условий конкурса, которое «Маркас» подписала в июле 2022 года с Минпромторгом РФ.

При этом Евгений Гайт отметил, что с момента приобретения имущества и по настоящее время в отношении него проводятся действия, направленные на приведение его в надлежащее техническое состояние, а также на восстановление объектов недвижимости, инженерных сетей, оборудования и коммуникаций, обеспечивающих функционирование имущественного комплекса. В том числе в рамках реализации планов по созданию на базе предприятия промышленного парка. Объем инвестиций в эти работы собеседник комментировать отказался.

— Эту информацию относим к коммерческой, поэтому раскрывать на данном этапе не планируем, — подчеркнул Гайт.

— Сейчас это не просто промышленная зона, а практически центр города с активным транспортным трафиком. Это нужно принимать во внимание, и это предмет для переговоров, — подчеркивал министр. — С одной стороны, у потенциального инвестора есть возможности и желание освоить площадку и придать ей новое содержание. С другой — наши пожелания конкретны и предметны: на площадке должно сохраниться промышленное производство. Этот вопрос будет зависеть от возможности реанимировать производственные площадки, которые сохранились. Кроме того, на «Сибсельмаше» есть ряд производств, что уже развиваются.

Напомним, о том, что на базе «Сибсельмаша» может появиться промышленный или индустриальный парк, глава Минпромторга области Андрей Гончаров говорил еще в декабре 2021 года.

Глава регионального Минпромторга заявлял, что область по-прежнему видит потенциал площадки в виде создания промышленного или индустриального парка. Опыт по такой трансформации в регионе уже есть, а федеральное законодательство позволяет развивать такие парки, привлекая субсидии для резидентов и управляющих компаний на техприсоединение, приобретение нового оборудования, лизинг и т. д. Все эти варианты будут прорабатываться.

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества предприятия «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не было. До 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020 года, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий на момент открытия конкурсного производства имели хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.

Ранее редакция сообщала о том, что еще ряд предприятий Новосибирска сообщили о готовности сформировать на своих площадках индустриальные парки.