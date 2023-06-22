Водителям большегрузов выписали более 34 тыс штрафов за незаконный проезд через дамбу ГЭС

По данным ГИБДД, за первые пять месяцев 2023 года через плотину ГЭС незаконно проехали 34 363 грузовика. Именно столько штрафов выписано нарушителям на основании материалов фотовидеофиксации. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП). Кроме того, в ходе рейдов на дамбе ГЭС к ответственности привлечено еще 97 нарушителей.

— На наших глазах легализовано нарушение закона. Нарушители запрета антитеррористической (задумайтесь!) комиссии просто оплачивают штраф и едут дальше. Сумма штрафа за данное нарушение составляет 500 рублей. Таким образом, за пять месяцев выписано штрафов на 17,2 млн рублей. С учетом льготного периода оплаты фактически собрана, наверное, лишь половина. Может ли сумма, чуть превышающая 8 млн рублей, компенсировать хотя бы ущерб, который наносится мосту на плотине ГЭС и дороге по дамбе ГЭС? Я уже не говорю об опасности разрушения такого стратегического объекта как гидроэлектростанция из-за того, что годами не выполняются элементарные меры, предусмотренные для защиты от террористических угроз, — комментирует президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев.

Стоит отметить, что ассоциация неоднократно поднимала эту проблему. В мае тема обсуждалась на круглом столе с участие представителей Минтранса области, мэрии Новосибирска, общественников, ГИБДД, а также депутатов регионального парламента.

Тогда предлагалось несколько мер борьбы с большегрузами, нарушающими правила проезда через ГЭС:

увеличение штрафа за проезд

усиление контроля со стороны ГИБДД

введение ограничения движения по дамбе ГЭС не по общей массе, а по нагрузке на ось

установка на дамбе габаритных рамок, отсекающих большегрузы

Напомним, антитеррористическая комиссия Новосибирской области еще в 2019 году запретила проезд через плотину (дамбу) Новосибирской ГЭС автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что транзитные грузовики разбивают улицы Новосибирска, несмотря на весенние ограничения.