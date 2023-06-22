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В Новосибирске стал известен победитель аукциона на благоустройство Первомайского сквера

  • 22/06/2023, 12:31
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В Новосибирске стал известен победитель аукциона на благоустройство Первомайского сквера
Работы выполнит ИП Заманов Аламдар Гаракиши Оглы.

В Новосибирске подведены итоги очередного аукциона на выполнение работ по благоустройству Первомайского сквера в городе Новосибирске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Это была третья попытка мэрии найти подрядчика на выполнение работ по благоустройству сквера. Контракт с первым подрядчиком — ООО СУ «Сибстрой» — не был заключен (согласно данным госзакупок, компания не предоставила в указанные в документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора и обеспечения исполнения договора). Второй аукцион, объявленный в середине мая, отменен по инициативе заказчика 29 мая.

Единственным участником аукциона стал ИП Заманов Аламдар Гаракиши Оглы. Он выполнит работы за 12,8 млн рублей. (из бюджета города Новосибирска выделено 6,1 млн рублей, из бюджета Новосибирской области — 116,7 млн рублей).

Сердце

Cкульптуру Сердце вернут в Первомайский сквер Новосибирска

Проектом благоустройства предусмотрено покрытие дорожной сети, новые скамейки и урны, новое парковое освещение, ландшафтная подсветка, восстановление ограждения по периметру, восстановление зеленого периметра, обновление зеленого ландшафта, устройство клумб из многолетников, новая навигация, а также реставрация фонтанов.

Кроме того, проект предполагает реконструкцию всех дорожек сквера. В проектной  документации сказано, что мощение будет двух видов: крупными плитами, как на променаде Михайловской набережной (такими выложат центральную аллею и территорию вокруг Городского торгового корпуса), более мелкими — как на отремонтированной части Красного проспекта. Ширина тротуаров составит от 3 до 7 м.

Фонари и скамейки предусмотрены в «современной классике», как на Михайловской набережной Торговые павильоны, каменные скульптуры демонтируются, так как они «не вписываются в концепцию развития зеленой зоны.

Согласно проектной документации, площадь в границах благоустройства составляет 51,9 тыс кв метров. В том числе площадь существующей застройки — 656 кв. метра, площадь покрытий — 13,6 тыс кв метров, площадь озеленения — 32,8 тыс кв метров. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории за границами сквера на площади 4,8 тыс кв. метров.

Все работы подрядчик должен выполнить до 15 октября 2023 года.

ИП Заманов Аламдар Гаракиши Оглы зарегистрирован в декабре 2020 года в городе Новосибирске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В качестве дополнительных указаны «Разработка строительных проектов», «Разборка и снос зданий», «Подготовка строительной площадки», а также «Производство прочих отделочных и завершающих работ» и друкгие. Предприниматель выиграл 9 контрактов и 10 закупок. Общая сумма госконтрактов — 20 млн рублей, закупок — 259 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было подписано с администрацией Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (основной заказчик). Одним из контрактов является выполнение работ по благоустройству территории земельного участка, находящегося в Заельцовском районе города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что  грейдером снесли скульптуру в форме сердца в Первомайском сквере Новосибирска.

Фото Юлии Даниловой

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска благоустройство Первомайского сквера


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