Учителям в средней школе позволят преподавать, не имея высшего образования

Учителям 5–9 классов для преподавания будет достаточно среднего профессионального образования (СПО), заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет «Ъ».

— Готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы, — объявил министр в рамках Петербургского международного экономического форума.

В течение последних лет Минпросвещения не раз сетовало на дефицит школьных учителей в российских регионах. По подсчету центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, в 2021—2022 годах в РФ не хватало 3,1% специалистов.

Однако, по словам председателя межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, такие программы не дадут качественного и количественного роста учительского сообщества. Эксперт отмечает, что работать в школе не хотят не только молодые люди, «но и те, кто там уже работает, уходят из-за плохих условий труда».

Специалист считает, что можно даже открыть еще больше колледжей или вузов для подготовки учителей, «люди все равно не пойдут работать в школу». Мера, с его точки зрения, неэффективна.

Ранее редакция сообщала, что новая форма выпускного экзамена появится тогда, когда ЕГЭ себя изживет.