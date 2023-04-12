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Экс-директору Управления капитального строительства мэрии Новосибирска изменён приговор

  • 12/04/2023, 16:55
Автор:
хищение на госконтрактах
В сторону снижения. Приговор подрядчику остался без изменений.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор суда Дзержинкого района в отношении бывшего руководителя управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина. Согласно решению апелляционной инстанции, уловный срок наказания снижен с 4 лет 6 месяцев до 3 лет 9 месяцев, а сумма штрафа сокращена с 600 тыс руб до 272 тыс руб. Об этом сообщает пресс-служба суда. Напомним, что, по версии следствия, Головин способствовал хищению представителем подрядчика Икметом Тагиевым бюджетных средств в сумме 13 млн руб при реализации работ по госконтракту.

— Выполняя работы по муниципальным контрактам, Тагиев похитил средства бюджета города Новосибирска в особо крупном размере (в общей сумме более 13 миллионов рублей), выделенных на строительство двух детских садов, — сообщает пресс-служба суда. — А Головин К.Ю., являясь руководителем МКУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства», совершил пособничество в совершении данного преступления, своими умышленными действиями устранив препятствия в совершении преступления. Сумма ущерба от преступления составила 5 млн руб., она была полностью возмещена обвиняемыми во время следствия, что также было принято во внимание судом при назначении наказания.

Что касается упомянутого Тагиева, то в отношении него апелляционный суд оставил решение районного суда без изменения: лишение свободы на 4 года условно с испытательным сроком в 4 года.

Задержка расчетов по госконтрактам

Субподрядчики крупных строек Новосибирска пошли в суды и прокуратуру

В то же время, как сообщалось ранее, в последнее время сложилась тезденция, когда строительные субподрядчики, наоборот, обращаются в правоохранительные органы и суды в качестве потерпевших, не получив расчёт по исполненным контрактам. Об этом сообщали представители предпринимательского сообщества на недавней конференции, посвящённой бизнесу.

— В вынесенных решениях суд указывает на злоупотребление правом, которое направлено на присвоение и незаконное удержание денежных средств подрядчиком, — сообщала руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей Наталья Пинигина. — По большому счету у правоохранительных органов сейчас есть постановление суда и обстоятельства, которые можно проверять и оценивать ситуацию с точки зрения мошенничества. Часть компаний-субподрядчиков находятся в процессе просуживания сумм в судах.

 

Ранее редакция сообщала, как происходят расчёты с подрядчиком промышленно-логистического парка.

Фото управления судебного департамента по Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : хищение на госконтрактах Управление капитального строительства Константин Головин


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