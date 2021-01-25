Минстрой Новосибирской области меняет приоритеты

Одной из новых строительных тенденций 2021 года станет особое внимание индивидуальному жилищному строительству в районах области. Об этом сообщил, подводя предварительные итоги работы отрасли, глава регионального Минстроя Иван Шмидт.

— Планируем обратить внимание на индивидуальное жилищное строительство, — сообщил министр на оперативном совещании в правительстве региона. — Его темпы по 2020 году достаточно снизились. Думаю, что это направление будет приоритетным.

Темпы падения индивидуального жилищного строительства в регионе в 2020 году министр не уточнил, отметив, что эти данные сейчас «подбиваются» и будут известны на следующей неделе. На сайте ведомства сообщается, что в 2020 году население области за счет собственных и заемных средств построило 484,75 тысячи кв. мжилья или 23% от общего объема введенного жилья. В 2019 году на долю малоэтажных домов, в которые входит ИЖС, пришлись 596,2 тысячи кв. м или 34 % от общего объема введенного жилья.

Что касается итогов строительства в целом, то, как следует из доклада Шмидта, в 2020 году Новосибирской области удалось перевыполнить план.

— Введены 1,9 тысячи кв. м. по области при плане в 1,6 тысячи, — приводит оперативные данные министр (официальные итоги предполагается подвести через неделю). — За январь 2021 года введены более 50 тысяч кв. м жилья. Думаю, что те плановые цифры, которые у нас есть, будут выполнены.

— Введены 1,3 млн. кв. м жилья, — сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Это больше, чем в прошлом году. Такой рекорд за минувшую «трехлетку». В этом году строительным сектором, в том числе за счет федеральных программ, ведется строительство трех школ, двух детсадов и театра Афанасьева. Эти объекты сегодня в зоне повышенного внимания.

Больше плана застройщики сдали и в областном центре. При этом в муниципалитете подчеркивают, что земельный ресурс в городе практически исчерпан, планируется привлекать к освоению земельные участки, находящиеся в федеральной собственности.

Ранее региональный Минстрой озвучивал планы: к 2030 году ежегодно вводить в строй по 2,6 млн кв. м жилья. Такие ориентиры даны федеральным центром и формализованы в поручениях президента. По РФ совокупный объем ежегодного ввода жилья к 2030 году обрисован цифрами в 120 млн. кв. м. Напомним, что строительная отрасль, наряду с промышленным производством, в меньшей степени ощутила на себе ситуацию с коронавирусом, одной из первых получив «амнистию» со стороны правительства Новосибирской области.