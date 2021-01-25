Детские центры в Новосибирске выпускают из карантина

С 1 февраля возобновляют работу детские оздоровительные лагеря Новосибирской области, включая «Альтаир». Такую информацию озвучил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона.
Возобновляют работу и детские игровые зоны, расположенные в торговых центрах. По информации областного правительства, в перспективе — решение вопроса увеличения наполняемости залов в спортивных и культурных учреждениях.
О возможности смягчения в Новосибирске эпидемиологического режима глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов заявлял еще неделю назад. По его словам, на тот момент средний прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области составлял 0,5%. По методическим рекомендациям это позволяло региону снимать практически все ограничения.
Напомним, что на территории области действует режим повышенной готовности, который продлится до конца марта текущего года.
Как позже уточнило правительства региона, детские оздоровительные и учебные лагеря круглогодичного действия, а также детские развлекательные городки и игровые комнаты, в том числе, в торговых центрах, возобновят работу с 1 февраля. Соответствующие проекты решений будут рассмотрены сегодня на заседании правительства области.
По данным оперативного штаба, на утро 24 января в Новосибирской области были зарегистрированы 135 новых случаев коронавируса ( всего 31306 случаев), скончались 9 человек, 94 пациента выздоровели (28401 человек). Всего в регионе от коронавируса по официальным данным умерли 1165 человек.
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