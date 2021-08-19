Минус ещё одна газовая заправка в Новосибирске

Решением суда Заельцовского района Новосибирска остановлена деятельность газозаправочной станции, принадлежащей ООО «СибГаз» на Мочищенском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, — сообщают в суде.

Эти нарушения были выявлены по результатам проверки, проведённой по распоряжению Сибирского управления Ростехнадзора. Как установили проверяющие, в нарушение норм законодательства и техники безопасности, на объекте отсутствовали схема включения сосудов, работающих под давлением, инструкция по действиям сотрудников в аварийных ситуациях, правила обращения с баллонами, эксплуатационные паспорта на оборудования и так далее. Всего проверяющие выявили 30 нарушений.

— Выявленные нарушения создают угрозу возникновения человеческих жертв, причинением тяжкого вреда здоровью людей, возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, — рассказывают в суде. — Представитель ООО «СибГаз», в судебное заседание не явился. Постановлением суда ООО «СибГаз» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.1. ч.1 КоАП Р.Ф., Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание, в виде приостановления деятельности на срок 90 (девяноста) суток.

Пока постановление в законную силу не вступило.

Напомним, что это уже не первый случай закрытия газозаправочной станции в Новосибирске. В начале июля судебным решением одновременно была приостановлена деятельность сразу трех АГЗС в Октябрьском районе — две заправки компании ООО «СибГаз» и одна ООО «СибАвтоГаз». В начале августа, по результатам рассмотрения в апелляционной инстанции, соответствующее решение суда Октябрьского района было отменено, а материалы дела возвращены в суд первой инстанции.

Параллельно в отношении ООО «СибГаз» было возбуждено и сейчас расследуется уголовное дело, поводом для которого послужил взрыв на газозаправочной станции в Октябрьском районе, в результате которого пострадали 30 человек, включая сотрудников ГУ МЧС, работавших по ликвидации последствий происшествия.

Кроме того, как сообщалось ранее, жители района, имущество которых пострадало в результате происшествия обратились в суд с иском о компенсации ущерба на общую сумму в 9 млн. руб.