Минстрой заказал 2000 строителей из Северной Кореи в Новосибирск

Строительная отрасль Новосибирской области находится на пике своих возможностей. Об этом министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил на пресс-конференции. С начала года введено в эксплуатацию 2,6 млн кв метров жилья. Вместо 2,05 млн запланированных. Рекорды будут побиты по социальным объектам. На 2024 год планы не меньше.

— Всем приходится пахать, чтобы выполнить поставленные задачи. Из выпуска Новосибирского строительного университета в этом году все 469 молодых специалистов пришли на стройку, — подчеркнул Колмаков. — Это позволило нам сократить дефицит в кадрах для строительной отрасли региона сразу на 10%.

Тем не менее, дефицит сохраняется и на предприятиях строительной отрасли сегодня открыто 4,5 – 5 тыс вакансий.

— Сейчас Минстрой России отрабатывает различные возможности для привлечения кадров. В частности, идет работа с Северной Кореей по приглашению в нашу страну студентов, молодых людей — специалистов в строительной отрасли. Сами мы не справляемся, — констатировал министр. — Новосибирская область направила заявку на 2000 специалистов. Посмотрим сколько удастся привлечь

Ранее редакция сообщала о том, что для строительства СКИФа планируют привлекать сотрудников из Индии и Турции.