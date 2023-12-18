Для строительства СКИФа привезут рабочих из Индии и Турции

Строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ) должно быть завершено 31 декабря 2024 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев.

— 2023 год для нас был решающий. Очень много решилось. Следующий год будет завершающий. Что произошло в этом году? Во-первых, конечно, разогналась стройка. Там, где в апреле были какие-то не очень глубокие котлованы, сейчас стоят здания, некоторые из них — под крышами, — отметил он.

Евгений Левичев подчеркнул, что готовность оборудования инфекционного комплекса — линейного ускорителя и бустерного синхротрона — на сегодняшний день превышает 90%.

— Многое уже лежит на складе. И как только нам строители предоставят помещение, мы сразу готовы с колес монтировать это оборудование и запускать, чтобы успеть к концу следующего года, — добавил директор ЦКП «СКИФ».

— За год мы успели раскрутить и сделать свой собственный клистрон. Он уже несколько месяцев успешно работает, выдает свои номинальные параметры. Сейчас в экспериментальном производстве ИЯФа делаются оставшиеся три клистрона, — пояснил Левичев.

Среди событий года, он назвал создание собственного клистрона (высокочастотного генератора, который обеспечит линейный ускоритель СКИФ током высокой мощности и сверхвысокой частоты). Без него реализация проекта ЦПК «СКИФ» была бы невозможна. Напомним, Япония, с которой был заключен контракт на поставку четырех клистронов, отказалась от выполнения обязательств после начала СВО.

Кроме того, значимыми событиями года для СКИФ стали: образование консорциума по изучению и применению синхротронного излучения в нефтегазовых технологиях (соглашение о сотрудничестве завизировали восемь организаций) и выход на международный уровень. В 2023 году подписано соглашение с минскими научными организациями о создании первой международной станции БелСи.

Заместитель директора ЦПК «СКИФ» по научной работе Ян Зубавичус добавил, что все расходы по созданию центра до 2035 года составят около 90 миллиардов рублей.

— Полный бюджет проекта до 2035 года, включая текущие расходы, эксплуатацию и инфраструктурное развитие. В том числе создание всех комплексов из 30 станций, составит 90 млрд рублей, — уточнил он.

По словам управляющего проектом Ивана Шмидта, на сегодняшний день общая готовность объекта составляет 30%. Сейчас ведется установка ограждающих конструкций, работа по закупу оборудования. По его словам, в феврале 2024 года планируется удвоить штат рабочих на объекте. Среди них будут рабочие из других стран, в том числе из Индии и Турции.

Ранее редакция сообщала, что научную программу для ЦКП «СКИФ» разрабатывают сибирские ученые.