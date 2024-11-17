Минтруд отчитался о безработице в Новосибирской области

В ноябре 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 5600 человек, которые не имеют работы. Уровень безработицы в регионе составляет 0,4%.

По информации, опубликованной на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области, с начала 2024 года на учёт в службу занятости встали 31 300 жителей региона. 1500 человек были сокращены.

— Организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения, — рассказали в минтруда Новосибирской области.

Согласно информации, предоставленной профильным ведомством, ситуация с безработицей в регионе выглядит следующим образом:

В областном центре и Искитиме уровень безработицы ниже среднего по области (0,2%).

В Чановском и Краснозерском районах ситуация с безработицей наиболее сложная (1,5% и 1,7% соответственно).

К ноября благодаря содействию центров занятости работу нашли 21,5 тысячи человек.

По состоянию на 8 ноября работодатели готовы предоставить рабочие места 33 тысячам человек. Это на 17,3% меньше, чем в прошлом году.

Ранее редакция сообщала о том, что дворника с зарплатой 90 тысяч рублей в месяц ищут в Новосибирске.