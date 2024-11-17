В Новосибирске главная новогодняя ёлка сменит локацию

С 1 декабря в Новосибирске откроются праздничные площадки в центре города. Они будут расположены на улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах.
В своём телеграм-канале «Новосибирск — Родина Снежных баб» Светлана Власова поделилась информацией о том, как будет украшен город.
На данный момент на улице Ленина продолжаются работы по монтажу входной группы. По словам Власовой, верхняя часть группы выполнена в форме купола оперного театра.
— Это было спроектировано специально, чтобы обозначить значимый акцент в архитектуре площади Ленина, ее новогоднего оформления, — объяснила она.
На улице Ленина, как и всегда, установят световое оформление. Кроме того, здесь появятся торговые точки, где можно будет купить горячие напитки и другие товары.
В этом году главную новогоднюю ёлку перенесут ближе к НОВАТу. Также будут украшены деревья на улицах и установлены праздничные арки.
Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря.
Источник фото:Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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