В Новосибирске главная новогодняя ёлка сменит локацию

С 1 декабря в Новосибирске откроются праздничные площадки в центре города. Они будут расположены на улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах.

В своём телеграм-канале «Новосибирск — Родина Снежных баб» Светлана Власова поделилась информацией о том, как будет украшен город.

На данный момент на улице Ленина продолжаются работы по монтажу входной группы. По словам Власовой, верхняя часть группы выполнена в форме купола оперного театра.

— Это было спроектировано специально, чтобы обозначить значимый акцент в архитектуре площади Ленина, ее новогоднего оформления, — объяснила она.

На улице Ленина, как и всегда, установят световое оформление. Кроме того, здесь появятся торговые точки, где можно будет купить горячие напитки и другие товары.

В этом году главную новогоднюю ёлку перенесут ближе к НОВАТу. Также будут украшены деревья на улицах и установлены праздничные арки.

Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря.