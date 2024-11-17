Здание ФМШ в новосибирском Академгородке сносят

В Академгородке продолжается демонтаж старого здания Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (бывшая ФМШ). Процесс сноса был зафиксирован на видео, которое было опубликовано в сообществе Академгородка в социальной сети «ВКонтакте».

На видео видно, как экскаватор разрушает стены между первым и вторым этажами. В какой-то момент конструкция не выдерживает и обрушивается на землю. После падения кирпичей вокруг здания поднимается облако пыли.

В дальнейшем на этом месте планируется построить новое общежитие для учащихся центра. Этот объект станет частью второго этапа первой очереди строительства кампуса мирового уровня.

Планируется, что новое общежитие будет готово во втором квартале 2028 года.

Техническим заказчиком строительства выступит ООО «НДК Групп».

Ранее редакция сообщала о том, что в конце 2024 года начнется строительство нового общежития современного кампуса НГУ.