Минтруд РФ объявил о короткой рабочей неделе в июне 2025 года

В июне россиян ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные. 12 июня отмечается День России. В 2025 году этот праздник выпадает на середину недели. Понедельник, вторник и среда будут рабочими — 9, 10 и 11 июня. А затем наступят четыре дня отдыха — с 12 по 15 июня включительно.

Согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращенным.

Праздник День России был официально установлен в 1994 году. Сначала его называли Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Но вскоре название упростили, и он стал известен как День России. В 2002 году его официальное название еще раз изменили на более лаконичное.

Минтруд России сообщает, что в июне профессиональные праздники отмечают специалисты различных сфер: 5 июня — экологи; 12 июня — социальные работники и представители текстильной и легкой промышленности; 14 июня — сотрудники миграционной службы; 15 июня — врачи; 25 июня — статистики; 28 июня — изобретатели и судмедэксперты; 29 июня — кораблестроители.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили сделать майские выходные непрерывными. Депутат попросил Минтруд сделать выходными дни с 1 по 9 мая в 2026 году.