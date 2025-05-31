Производством товаров для детей в Новосибирске занимаются более 350 компаний

Сегодня свыше 14,5 тысяч малых и средних предприятий в России занимаются производством товаров и предоставлением услуг для детей, сообщили в Корпорации МСП. Предприятия занимаются уходом за детьми, предоставляют образовательные услуги, занимаются производством игрушек и гигиенических изделий. В Новосибирске таких компаний 354, рассказали в Минэкономразвития области.
— Наш регион находится в числе лидеров по количество компаний этого сектора. Нашим производителям удалось не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создать свои уникальные продукты, — подчеркнули в ведомстве.
К примеру, компания «Ты и Я» супругов Груздевых выпускает авторские развивающие игрушки из дерева, интерактивное оборудование и реабилитационные тренажеры для особенных малышей. Сегодня у компании собственное производство и 77 представительств в регионах. В Сузуне работает завод игрушек «Эффект», который в год выпускает более 4,7 млн шт игрушек. Его продукция экспортируется в страны ближнего зарубежья.
По данным 2ГИС, в рубрике детские товары в Новосибирске зарегистрировано более 1600 участников. Несколько десятков компаний предлагают различные услуги для детей.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что индустрию детских товаров и услуг в Новосибирске не воспринимают как серьезный бизнес. Между тем в отрасли работают уже несколько тысяч компаний и предпринимателей.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.
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