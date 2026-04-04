Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Новосибирские пенсионеры смогли отстоять свои права на законные выплаты. В этом году региональная прокуратура выявила несколько случаев, когда людям необоснованно урезали пенсии — исключали из стажа целые периоды работы или отказывали в жилищных компенсациях. Как рассказали редакции Infopro54 в надзорном ведомстве, нарушения касались в первую очередь самых незащищенных — ветеранов, инвалидов и многодетных семей.

— По результатам проведенных в текущем году проверок прокуроры четырежды реагировали на такие нарушения, — сообщили в прокуратуре.

Например, в Мошковском районе история получила уголовное продолжение. По материалам прокурора возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества при получении социальных пенсий. Установленный ущерб составляет более 350 тысяч рублей.

Контроль за соблюдением прав граждан остается одним из главных приоритетов в работе прокуратуры. В ведомстве подчеркнули, что ни одно обращение не остается без внимания.

Всего в 2026 году в надзорное ведомство поступило свыше 24,5 тысяч обращений граждан. Чаще всего новосибирцы жаловались на нарушения в сфере исполнительного производства, ЖКХ, трудового законодательства, безопасности дорожного движения и здравоохранения.

