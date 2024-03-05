Минздрав: Эти граждане должны явиться на диспансеризацию

По словам руководителя ведомства, теперь все поликлиники страны должны активно приглашать на диспансеризацию тех пациентов, которые последние два (и более) года не обращались за медпомощью, передает агентство ТАСС.

Подсказывать медикам будет внедренная информационная система, которая позволяет определить пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающихся в постоянном наблюдении и лечении. Она же и укажет на тех людей, которые давно не обращались в медицинское учреждение.

В Минздраве уверены, что данный подход даст возможность уделять персональное внимание здоровью каждого пациента, включая своевременное оказание ему медпомощи. Таким образом работникам здравоохранения удастся предоставить свои высококачественные услуги.

Ранее редакция сообщала, что более 903 тысяч жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию.