Одноэтажный коттедж с баней за 35 миллионов рублей продают под Новосибирском

Под Новосибирском выставлен на продажу дом с баней за 35 млн рублей.
Площадь одноэтажного дома в селе – 250 квадратных метров на участке в 20 соток.
Отмечается, что над проектом дома работало архитектурное бюро.
Все комнаты в доме сделаны в спокойных тонах. В коттедже также есть несколько спален и два санузла, панорамные окна. Как отмечается в объявлении, в окрестностях можно заниматься активными видами отдыха, например, велосипедными прогулками.
Ранее редакция сообщала о том, что выставлен на торги участок земли с долгостроями в Октябрьском районе Новосибирска.
Фото: Freepik — freepik
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