Одноэтажный коттедж с баней за 35 миллионов рублей продают под Новосибирском

Под Новосибирском выставлен на продажу дом с баней за 35 млн рублей.

Площадь одноэтажного дома в селе – 250 квадратных метров на участке в 20 соток.

Отмечается, что над проектом дома работало архитектурное бюро.

Все комнаты в доме сделаны в спокойных тонах. В коттедже также есть несколько спален и два санузла, панорамные окна. Как отмечается в объявлении, в окрестностях можно заниматься активными видами отдыха, например, велосипедными прогулками.

Ранее редакция сообщала о том, что выставлен на торги участок земли с долгостроями в Октябрьском районе Новосибирска.