Минздрав Новосибирской области опроверг введение карантина в больницах из-за ковида

Минздрав Новосибирской области опроверг сообщения о «введении в больницах Новосибирской области карантина в связи с обострением ситуации с коронавирусом».

— Никаких дополнительных ограничительных мер, в том числе карантина, в медицинских организациях Новосибирской области не вводилось, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в стационарах региона продолжают действовать профилактические меры. Они направлены на предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди находящихся на лечении пациентов.

—Также медицинские организации региона не фиксируют обострения ситуации с заболеваемостью граждан коронавирусной инфекцией. Заболеваемость жителей области COVID-19 находится на низком уровне, — заверили в Минздраве.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшую неделю (с 11 по 17 сентября) в регионе выявлено 66 случаев коронавируса (на 22 человека больше, чем неделей ранее, госпитализировано 14 человек (на 3 человека больше, чем в период с 4 по 10 сентября), никто не умер.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске опять растет заболеваемость ковидом.