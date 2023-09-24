Созданные сибирскими учеными биоразлагаемые 3D-импланты восстановили костную ткань

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (СО РАН) разработали полностью биоразлагаемые 3D-каркасы для регенерации костной ткани. Они не содержат стимуляторов и позволяют наращивать костную ткань в поврежденном месте.

Полимер, из которого был изготовлен каркас синтезирован в Институте биофизики СО РАН при помощи бактерий штамма Cupriavidus eutropus.

— Из исходного полимера специалисты вытягивали пластиковые «нити», из которых в дальнейшем при помощи 3D-принтера были напечатаны каркасы. Исследование показало, что каркас обладает прочностью, сопоставимой с прочностью костной ткани, — рассказали в пресс-службе «Красноярского научного центра СО РАН».

Как отмечают ученые, сам каркас способен медленно — от нескольких месяцев до нескольких лет — разрушаться в организме, оставляя после себя восстановленную организмом кость.

— Разработанные 3D-имплантаты, не содержащие никаких лекарственных препаратов и стимуляторов, обеспечили формирование полноценной и зрелой костной ткани и полное восстановление дефекта. Они пригодны для реконструкции дефектов костной ткани в качестве имплантатов для регенерации дефектов костной ткани человека и перспективны для дальнейших исследований, — рассказала доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией Института биофизики СО РАН заведующая кафедрой СФУ. Татьяна Волова.

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

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