Минздрав объяснил долгие ожидания скорой в Новосибирске

В министерство здравоохранения региона поступают жалобы на длительное ожидание скорой помощи. Представители ведомства разъяснили, в каких случаях ожидание может быть оправдано и не должно вызывать беспокойства.

— Федеральный порядок оказания скорой медицинской помощи четко делит все вызовы на экстренные, когда есть угроза жизни пациента, и неотложные, когда такой угрозы нет, — сообщили авторы ТГ-канала ведомства.

К экстренным случаям относятся состояния, когда человек теряет сознание, страдает от затруднённого дыхания, есть подозрение на инфаркт или инсульт, а также если есть травмы с сильным кровотечением. Кроме того, в эту категорию входят отравления, ожоги, роды и угроза прерывания беременности. В таких случаях скорая помощь прибудет на вызов в течение 20 минут.

Все остальные вызовы относятся к неотложным. Ближайшая свободная бригада приедет на них только после того, как будет обслужен экстренный вызов. При этом время прибытия на неотложные вызовы не регламентируется.

— Если состояние пациента не опасно для жизни и не требует срочной медицинской помощи, диспетчер скорой может передать его в поликлинику. В этом случае к пациенту придет врач из поликлиники, — уточняют в минздраве.

К неотложным вызовам скорой помощи относятся:

высокая температура;

высокое артериальное давление;

приступ мигрени;

боль в суставах и пояснице.

Если у ребёнка в возрасте от 1 года до 17 лет поднимается температура, но при этом нет потери сознания, рвоты или сыпи, то вызов передаётся в детскую поликлинику.

Ранее редакция сообщала о том, что в России хотят увеличить штраф за непропуск скорой помощи. Взыскание предлагают поднять до 30 тысяч рублей.