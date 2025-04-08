Запрет на продажу алкоголя в выходные могут ввести в Новосибирске

Федеральные власти продолжают борьбу за отрезвление нации. Вдохновившись примером Вологодской области и некоторых других регионов, где продажу алкоголя в будние дни строго ограничили, депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил распространить такие меры и на выходные.

Напомним, в Вологодской, Калужской и Московской областях, а также в Бурятии, Якутии, Забайкальском крае и Санкт-Петербург региональные власти недавно ввели правила, ограничивающие продажу алкоголя в будние дни. Спиртные напитки с понедельника по пятницу здесь реализуются только в определенные часы. А власти нескольких населенных пунктов Якутии и Бурятии пошли еще дальше, полностью изъяв алкогольные напитки из продажи.

— Я бы отметил главное: нет никакого алкогольного протеста … Люди поддерживают, соблюдают закон, это хорошая мера. Я считаю, что такая мера должна быть и в выходные дни, — цитирует ТАСС слова Хамзаева.

Депутат уточнил, что только за первый месяц ограничительные меры в Вологодской области способствовали снижению уровня продаж алкоголя на 19%. При этом в специализированных алкомаркетах число покупок сократилось сразу на 50%. Одновременно в регионе активно закрываются небольшие отделы, торгующих алкоголем на розлив.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов полностью поддерживает меры правительства, направленные на оздоровление населения, но запрет продажи алкоголя в выходные дни считает бесполезным.

— Я о такой инициативе депутата не слышал, но за деятельностью Хамзаева в рамках деятельности организации «Трезвая Россия» наблюдаю давно. В целом его общественная работа в этом разрезе вызывает у меня симпатию и понимание, — говорит председатель.

Игорь Салов уверен, что проведением антиалкогольных рейдов, направленных на выявление фактов незаконной торговли алкоголем и контрафактом, является очень действенной мерой, а вот запрет продажи алкоголя в выходные считает абсолютно бесполезным.

— Для чего запрещать торговлю в выходные? Кто хочет напиться, закупится накануне или пойдёт к нелегалам. Борьба с пьянством — это система мер. Должны быть чёткие цели и задачи, ожидаемые результаты, фокус группы, ответственные за исполнение и ресурсное обеспечение. Это должна быть государственная политика, — говорит он.

Собеседник редакции уверен, что путем запретов, проблему решит невозможно. Необходимо воспитание в обществе нетерпимости к пьянству и алкоголизму.

— Разговоров об этом много, но система мер не разработана и не применяется. Объективно же продажи алкоголя в стране растут, потребление на душу населения тоже. Алкоголизм, как болезнь сильно помолодела, — заключает он.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков, в том числе в организациях общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Регионы также могут разрешить розничную продажу сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре только в барах, ресторанах, буфетах и кафе. После этого многие новосибирские предприниматели стали опасаться, что запреты могут быть чересчур кардинальными, а общественники предупредили, что чересчур жесткие ограничения способны, напротив, усугубить ситуацию с алкоголизмом.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы в среднем за год купили более 70 литров пива на человека. Регион лидирует в округе по продажам винодельческой продукции на душу населения.