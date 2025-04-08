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Новосибирские аграрии отказываются от пшеницы в пользу масличных

  • 08/04/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские аграрии отказываются от пшеницы в пользу масличных
Несколько лет неблагоприятных погодных условий и низкие цены на урожай вынуждают сельхозпроизводителей пересматривать севооборот

В этом году под зерновые и зернобобовые культуры в Новосибирской области планируется задействовать 1,423 млн га земли (на 20 тысяч га меньше, чем годом ранее), 541 тысячу га — под рапс, лен, подсолнечник (в 2024 году — 539 тысяч). Об этом на заседании аграрного комитета регионального парламента сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

— Задача министерства — сохранение посевных площадей в регионе. Условия рынка сегодня диктуют склонность к высокомаржинальным культурам. Это рапс, лен, подсолнечник. Увеличение площадей под масличные логично, так как в области есть инвестиционные проекты, и им нужна загрузка для получения масложировой продукции, востребованной в экспортном направлении, — отметил чиновник.

Впрочем, судя по комментариям, прозвучавшим на комитете, заявленное распределение культур не окончательное. Так, депутат Андрей Биль поинтересовался у главы Минсельхоза: какова вероятность, что большинство аграриев области резко переориентируются на высокомаржинальные культуры и в регионе осенью не возникнут сложности с пшеницей.

— Коллеги-аграрии из Коченевского района говорят, что цена на пшеницу сегодня составляет 11 тысяч рублей за тонну. Рентабельность по культуре — 3-5% в лучшем случае. В результате один из моих собеседников сказал, что в прошлом году у него в посевах было 80% пшеницы и 20% технических культур, а в этом будет наоборот. Еще один заявил, что в прошлом году засевал 300 га рапсом, а в этом планирует 1000 га. Все это в ущерб пшенице. Как бы у нас осенью не получилось, что пшеница будет в дефиците, — подчеркнул Биль.

Андрей Шинделов признал, что сельхозтоваропроизводители выбирают сегодня ту культуру, которая для них принесет прибыль. Министр отметил, что анонсированных площадей под зерновые и зернобобовые региону достаточно для обеспечения всех собственных нужд. Он напомнил, что сейчас на элеваторах лежат еще более 300 тысяч тонн коммерческого зерна, плюс имеются интервенционные запасы. Тем не менее чиновник не исключил, что структура севооборота в период посевной может измениться не только по коммерческим, но и по погодным причинам.

— Например, в прошлом году во время посевной шли обильные осадки, мы не могли сеять зерновые. После того как прошли сроки их сева, предприятия были вынуждены перейти на технические культуры, на овес, чтобы занять посевные площади. Не исключаю, что и в этом году могут произойти изменения из-за погодных условий. Наша задача — сформировать достаточный запас семян, чтобы аграрии могли сменить культуру, — констатировал Шинделов.

Министр сообщил, что объехал всю область, и его беспокоит, что даже в Болотнинском районе все поля уже открыты, то есть ветра высушивают почву, а несущая способности не позволяет технике выходить, чтобы проводить работы по сбережению влаги.

При этом министр предупредил, что ведомство будет внимательно отслеживать соблюдение экологического баланса в посевной, необходимого для сохранения агрофона и последующих работ.

— Частое применение таких культур, как рапс, масличный лен, подсолнечник, в севообороте повышает кислотность почвы. Для сохранения микробиоты необходимо проводить раскисление почв, — добавил Андрей Шинделов.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в этом году в посевной будут принимать участие 1272 сельхозпредприятия (в 2024 году — 1181). В целом на посевную в регионе планируется потратить 17 млрд рублей (+0,5 млрд к прошлому году).

По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», новосибирские аграрии в 2024 году собрали  88 тысяч тонн подсолнечника, 265 тысяч тонн рапса. На экспорт отправлены 25 тысяч тонн рапсового масла.

Напомним, в Новосибирской области работают достаточно много производителей растительного масла. В частности, компания «Армаз», помимо подсолнечного масла, производит рапсовое, соевое, горчичное, льняное и кукурузное и наращивает объем экспорта. В 2023 году растительное масло из рапса начал производить завод в Татарске. Большой завод по производству рапсового масла строится под Бердском — компания ООО «Маслов». В январе 2025-го сельхозкооператив «Сибирское зерно» также заявил о планах запустить производство растительного масла.  Отжимать продукт будут из местного сырья: подсолнечника, рапса, горчицы и льна.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирский производитель рапсового масла планирует выйти в Европу

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : рапс посевная масличные культуры


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