Минздрав предупредил: детский нарколог из Новосибирска рассказал об опасности вейпа

В рамках недели профилактики потребления никотинсодержащей продукции главный детский нарколог Новосибирской области Нина Кошляк развеяла миф о безвредности вейпов.

В жижу электронной сигареты входят и никотин, и пропиленгликоль, – зависимость от вейпов формируется очень быстро.

― Никотин, безусловно, является самым вредным веществом он вызывает никотиновую зависимость. Причём у подростков очень быстро это все происходит. Психологическая зависимость может сформироваться буквально за неделю, а физическая – за несколько месяцев, — пояснила Нина Кошляк.

Врач так же пояснила, что переходя на электронную сигарету с обычных, бросить курить невозможно. Это миф.

― Я считаю одинаково вредными два мифа. Первый, что, переходя на электронку с обычных сигарет, можно бросить курить. Второй, что вейп — это менее опасно, чем сигареты. Оба мифа на 100% не соответствуют реальности. Невозможно бросить курить, перейдя с никотина на никотин. Вейп человек употребляет, скажем, утром и вечером, а сигареты курил каждые два часа, и поэтому он думает, что вот так бросает курить. На самом деле он ничего не бросает, поскольку итоговая суточная доза никотина может оказаться не меньше, а даже больше, — заявила детский нарколог.

Если родители обнаружили, что ребёнок приобрёл электронную сигарету, Кошляк рекомендует обратиться к врачу психиатру-наркологу.

― Медицинский психолог, врач, сумеет лучше, чем родители или кто-то из знакомых объяснить необходимость избавления от этого недуга, — пояснила Нина Кошляк.

Ранее редакция рассказывала, как ученики одной из школ Новосибирской области попали в больницу после того, как покурили вейп в туалете учебного заведения.