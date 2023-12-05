C 10 декабря пригородные поезда изменят график в Новосибирской области

С 10 декабря 2023 года вводится новый график движения поездов на сети железных дорог страны. Новосибирская область не станет исключением. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

— Назначены новые маршруты, изменена периодичность курсирования и продлены существующие маршруты, ускорены отдельные поезда, — говорится в сообщении.

Так, например, ускорены электропоезда №7141 Новосибирск — Татарская на 38 минут и №7142 Татарская — Новосибирск на 27 минут.

Также назначены дополнительные ежедневные круглогодичные поезда на участке Новосибирск – Чулымская. Жители Мошковского района работающие в Новосибирске смогут уехать вечером со станции Новосибирск-Главный.

Работа билетных касс скорректирована в связи с нововведениями.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский метрополитен продлит свою работу в новогоднюю ночь.