Минздрав предупредил новосибирцев об опасной инфекции в домашних консервах

В Новосибирской области усиливают контроль за домашними консервами. Они могут стать источником смертельной болезни — ботулизма. От первых признаков заболевания до необходимости искусственной вентиляции лёгких может пройти всего несколько часов.

Возбудителем инфекции является бактерия, которые поражает продукты в условиях без кислорода и при тепле, например, в закрытых банках с недостаточной термообработкой. Вырабатываемый ею ботулотоксин — один из самых сильных ядов в мире.

— Ботулизм поражает нервную систему. Увидев такого пациента однажды, уже никогда не забудешь, — поясняет главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова изданию Atas.info.

Ботулизм присутствует с большой вероятностью, если: вздута крышка на стеклянной банке , содержимое имеет мутный вид, а также при наличии пузырьков в жидкости. Других способов, как определить ботулизм в консервации, не существует.

Симптомы заражения этой опасной инфекцией напоминают острую интоксикацию: тошнота, сухость во рту, расплывчатое зрение, хриплый голос, слабость мышц, трудности с дыханием. Затем больной теряет контроль над телом.

Профилактика: тщательно мыть овощи и грибы, соблюдать рецептуру, стерилизовать банки, использовать уксус или соль, подвергать продукты длительной термической обработке, хранить консервы в холоде. Вместо консервации лучше замораживать или сушить продукты.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году были зафиксированы сотни случаев заболевания буквально за месяц — подобная вспышка последний раз наблюдалась в середине 90-х. Среди пострадавших оказались жители 11 регионов, включая Сибирь.

Ранее редакция сообщала о том, что признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска. Больным рекомендуется закрывать окна или проветривать помещения с влажной марлей для предотвращения попадания пыльцы.